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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar'da tarihi eser operasyonu

Avcılar'da tarihi eser operasyonu

Tarihi eserlerden görüntü

Deniz Kabuğu Polis Merkezi İslam Dinozor Çene Kemiği 

-Sikkelerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
-Fosillerden görüntü

( İSTANBUL )- Aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ve dinozor fosilleri bulundu İSTANBUL

- Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ve 5 ila 7 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dinozor fosilleri ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Avcılar'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 ila 7 milyon yıl öncesine ait dinazor fosiller ele geçirdi. Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ve Lidya Alyates dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi. Aynı zamanda İslami bronz tartı ağırlığı, 1 adet kırık şekilde bulunan Athena sembolü ve bronz medusa tasviri, 1 istiridye deniz kabuğu fosili ve 1 adet 6 parçadan oluşan deniz ya da kara canlısına ait olduğu düşünülen 5-7 milyon yıl öncesine ait çene kemiği fosili de ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan G.K. isimli şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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