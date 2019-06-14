Avcılar'da tahliye edilen binanın yıkımı gerçekleştirildi

-Yıkılan binanın havadan görüntüsü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar'da geçtiğimiz ay kolonlarında meydana gelen çatlaklardan dolayı boşaltılan 5 katlı bina belediye ekiplerinin çalışması ile yıkıldı. Yıkılan binanın alanı drone ile havadan da görüntülendi. Denizköşkler Mahallesi Haluk Sokak'ta bulunan 5 katlı Mecitbey Apartmanının kolonunda çatlaklar ve korozyon oluştuğu gerekçesi ile tahliye edilmişti. 21 yıllık bina bugün yerinde kentsel dönüşüm yapılması kaydı ile yıkımı yapıldı. Binanın yerine ilerleyen günlerde yenisinin yapılacağı öğrenildi. (MD-YM-

