Avcılar'da su kuyusundan kurbanlık dana kurtarma operasyonu

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( İSTANBUL - ÖZEL)- 5 metrelik kuyuya düşen dana, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı İSTANBUL



- Avcılar'da sabah saatlerinde boynundaki ipten kurtulan kurbanlık dana, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düştü. Dana, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, Avcılar Bahçeşehir Yolu'nda bulunan kurbanlık hayvan satış alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki kurbanlık dana bağlı olduğu ipten kurtularak yaklaşık 5 metrelik su kuyusunun içerisine düştü. Hayvanın seslerini duyan sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye eri su kuyusuna girerek dananın boynuna ve vücuduna halat bağlayarak vinç yardımı ile yukarı çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından hayvanı bağlı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık kontrolü sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan hayvanın durumunun iyi olduğu görüldü.

(MD-YM-

