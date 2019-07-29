Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar'da su kuyusundan kurbanlık dana kurtarma operasyonu

Avcılar'da su kuyusundan kurbanlık dana kurtarma operasyonu

İtfaiyenin çalışması

Kurbanlık Hayvan Kurtarma Operasyonu Hayvan Trol 

-Alandan görüntü
-Dananın çıkarılması
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- 5 metrelik kuyuya düşen dana, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı İSTANBUL

- Avcılar'da sabah saatlerinde boynundaki ipten kurtulan kurbanlık dana, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düştü. Dana, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, Avcılar Bahçeşehir Yolu'nda bulunan kurbanlık hayvan satış alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki kurbanlık dana bağlı olduğu ipten kurtularak yaklaşık 5 metrelik su kuyusunun içerisine düştü. Hayvanın seslerini duyan sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye eri su kuyusuna girerek dananın boynuna ve vücuduna halat bağlayarak vinç yardımı ile yukarı çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından hayvanı bağlı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık kontrolü sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan hayvanın durumunun iyi olduğu görüldü.
(MD-YM-
İlgili Foto Galeriler
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı