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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar'da silahlı kavga: 3 ağır yaralı

Avcılar'da silahlı kavga: 3 ağır yaralı

Olay yeri

Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekiplerinin çalışmaları
-genel detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Avcılar'da 2 gurup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay Avcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre kavgaya dönüştüğü olayda silahlar konuştu.
1 grup diğer grubun üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. (ÖY-
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