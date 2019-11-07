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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - İSTANBUL

Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - İSTANBUL

- Kaza sonrası çocuğa ilk müdahalenin yapılması - Çocuğa çarpan servis aracından görüntüler - Polis ekiplerinin incelemeleri - Hastane önündeki çocuğun yakınları - Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis minibüsünün çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Sürücü gözaltına alındı, kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi - ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaparken 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül M.'ye çarptı.Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eylül M, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Polis, okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İncelemenin ardından servis minibüsü otoparka çekildi.Sürücü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Servis Aracı 

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