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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar'da servis aracının ezerek öldürdüğü minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı Haberi

Avcılar'da servis aracının ezerek öldürdüğü minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı Haberi

cesedin cenaze aracına konması

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-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

-. Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana gelen kazada 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu isimli minik kız, Hüseyin Y.'nin hakimiyetindeki servis aracının altında kalarak ezildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan minik kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik kızın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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