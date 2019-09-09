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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulundu İzle

Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulundu İzle

Cesedin görüntüsü

Adli Tıp Sudan Bisiklet Polis Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Ekiplerin çalışması
-Cesedin çıkartılması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar sahilde denizde erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Avcılar sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş, bir kişiyi denizde hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan çıkardı. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın bisikleti ve çantasını da buldu. Kıyıya vuran erkek cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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