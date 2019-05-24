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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Avcılar'da riskli görülen 2 bina boşaltıldı...Tahliye edilen binalar havadan görüntülendi

Avcılar'da riskli görülen 2 bina boşaltıldı...Tahliye edilen binalar havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Nadan 

-binadan görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da bulunan 5 katlı 2 bina yıkılma riski bulunduğu ve kolonlarında korozyon tespit edildiği gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Boşaltılan 2 bina havadan görüntülendi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde en çok yıkımın olduğu Avcılar'da riskli binalar son zamanlarda gün yüzüne çıkıyor. Denizköşkler Mahallesi'nde Haluk Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın kolonlarında oluşan korozyonlar nedeniyle belediye ekiplerine haber verildi.
Akşam saatlerinde bina önüne gelen belediye ekipleri, Mecit Apartmanı ve yanındaki diğer 5 katlı binanın riskli olabileceği nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Binada oturan vatandaşların geceyi yakınlarının evinde geçirdiği öğrenildi. Öte yandan Haluk Sokak ise araç trafiğine kapatıldı. Binaların yıkılıp yıkılmayacağına önümüzdeki günlerde karar verileceği öğrenildi.
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