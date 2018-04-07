Avcılar'da polis, şehitler için vatandaşa lokma dağıttı

-İlçe emniyet müdürünün çocuklarla ilgilenmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar'da ilçe emniyet ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, polis haftasında şehitler için lokma dağıtıp standa gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis haftası nedeniyle şehitler için ilçenin en işlek caddesinde lokma dağıttı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ve beraberindeki polis memurları, vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de verirken, Yeşilyurt tezgaha gelen çocuklara da rüzgar gülleri ve çeşitli hediyeler de takdim ederek ilgilendi. Lokma dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, şehitleri rahmetle anarken, iyi dilek ve temennilerde de bulundu.

