Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor Haberi

Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor Haberi

helikopterin havadan incelemesi

Polis Deprem Polis Helikopteri Helikopter 

-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Avcılar'da polis helikopteri havadan hasar incelemesi yaptı. (ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı