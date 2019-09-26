Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor Haberi

-detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Avcılar'da polis helikopteri havadan hasar incelemesi yaptı. (ÖY-

