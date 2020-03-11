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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar'da otoparkta kaza: Sürücü AVM'ye daldı

Avcılar'da otoparkta kaza: Sürücü AVM'ye daldı

- olay yerinden detay

Yürüyen Merdiven 

-- aracın fotoğrafları
--genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da otoparktan çıkmak isteyen sürüsü AVM'ye daldı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken AVM'de ve arabada maddi hasar meydana geldi. Olay, Üniversite Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin otoparkından çıkmak isteyen bir sürücü geri geri gittiği sırada güvenlik ve yürüyen merdivenlerin bulunduğu bölümdeki cam duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam duvar parçalandı, merdivenlerde de hasar meydana geldi. AVM görevlileri kısa sürede gelerek kırılan camları temizledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve AVM'de maddi hasar meydana geldi. (VB- Öy-
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