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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar’da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada

Avcılar’da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Trol 

-Vatandaşların panik anları
-Arşiv

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki restoranın bahçesine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar D-100 Karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yoldan Büyükçekmece istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki güvenlik kulübesine çarparak durabilmişti. 1’i ağır 2 kişi yaralandığı kaza anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin restoranda girme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panik anları görülüyor. (ZA-
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