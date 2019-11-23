Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar’da miras kavgası: 1 yaralı - İSTANBUL

Avcılar’da miras kavgası: 1 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Polislerin olay yeri incelemesiAvcılar’da miras kavgası: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Avcılar’da iki akraba arasında miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanırken, saldırgan yakalandı.Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi’ndeki iş yerine gelen Orhan M. akrabası Hasbi Ö. ile miras yüzünden tartıştı.Orhan M. tartışmanın büyümesi üzerine Hasbi Ö.'yü ruhsatsız olduğu öğrenilen silahla yaraladı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis saldırganı silahıyla yakaladı.

Hastane Olay Yeri İnceleme Akalan Miras Kavgası Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı