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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar'da minaresi yıkılan caminin önünde böyle namaz kıldı

Avcılar'da minaresi yıkılan caminin önünde böyle namaz kıldı

Namaz kılan adamdan görüntü

Deprem Kamera 

-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar'da minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii kapalı olduğu için yaşlı bir vatandaş önünde bulunan çimlik alanda namaz kıldı. Yaşanan anlar kameralar tarafından kaydedildi. Yaşanan son depremin ardından Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkılmıştı. Yıkılan minarenin etrafında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili yapılan incelemeler sürerken bir vatandaş yıkım nedeniyle kapanan caminin önündeki çimlik alanda namaz kıldı. Vatandaşın ibadetini gerçekleştirdiği o anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.
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