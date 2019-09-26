Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi Haberi



- İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sonrası Avcılar’da yıkılan caminin minaresi havadan görüntülendi.İstanbul'da 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkılmıştı. Yıkım sonrası alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, minarenin sadece bir bölümün yıkıldığı görülüyor.

