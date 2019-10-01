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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Avcılar'da midibüs kazası - İSTANBUL Haberi

Avcılar'da midibüs kazası - İSTANBUL Haberi

- Kaza anı Avcılar'da midibüs kazası - D 100 karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarpan yolcu midibüsündeki 3 kişi hafif yaralandıİSTANBUL (AA) - Avcılar yan yolda yolcu midibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, araçta bulunan 3 yolcu hafif yaralandı.Yenibosna - Kıraç seferini yapan yolcu midibüsü, Avcılar D 100 karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı.Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.Sağlık ekipleri hafif yaralanan 3 yolcuyu hastaneye sevk ederken, kazanın yaşandığı yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Hastane Yolcu Midibüsü Trafik Yoğunluğu Direksiyon Aydınlatma Direği 

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