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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Avcılar'da metrobüs yangını

Avcılar'da metrobüs yangını

yangından detay (amatör görüntü)

Raks Metrobüs Durağı Amatör Yangın Tüpü 

-olay yerinden detay
-seferlerden detay
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına kısa süre içinde müdahale edilirken duraksayan seferler normale döndü. Olay, Avcılar Üniversite metrobüs durağında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuları durakta indiren metobüs sürücüsü dumanları fark etti. Hemen araçtan inen şoför güvenlik görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri dumanların çıktığı motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti. Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.
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