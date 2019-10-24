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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar'da korkutan ev yangını

Avcılar'da korkutan ev yangını

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Ev Yangını Efes Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da bir binada çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Avcılar Gümüşpala Mahallesi Yüksel Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında evde birilerinin olduğu yönünde iddialar ortaya atılınca mahallesi sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra daireleri kontrol etti. Dairelerde kimsenin olmaması mahalle halkına rahat bir nefes aldırdı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde hasar oluştu.
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