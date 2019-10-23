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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar’da korkutan çatı yangını

Avcılar’da korkutan çatı yangını

Alevli görüntü

Güvenlik Önlemi Gökyüzü Polis Ekipleri Çatı Yangını Yangına Müdahale 

-Yangından görüntü
-Çatıdan görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü

( İSTANBUL )- Çatı yangını nedeniyle mahalleli büyük panik yaşadı İSTANBUL

- İstanbul Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 17.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi 58. Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak yanmaya başladı.
Yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken, mahalleli ise panikle sokağa döküldü. Çatının alevlerin kapladığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptıkları müdahalelerin ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (MB-
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