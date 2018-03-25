Avcılar’da kontrolden çıkan araç takla attı: 2’si çocuk 7 yaralı

-Kaza yerinden görüntü

-Yaralılar Ambulansta görüntü

-Araçların çekilmesi

-Vatandaş Röportaj

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yola girmek isterken refüje çarptı. Araç, arkadan gelen başka bir aracın da çarpmasıyla takla atarken kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay; Avcılar E-5 Beylikdüzü istikameti Türksan Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LD 6679 plakalı araç sürücüsü orta şeritten giderken, birden yan yola girmek istedi. Ani bir manevrayla yan yola sapan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Bu esnada arkadan gelen başka bir araç da duramayarak refüje çıkan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 LD 6679 plakalı araç takla attı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkarttıktan sonra tedavi için çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekicinin kazaya karışan araçları kaldırmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. “2’si ağır 7 yaralı var” Kaza sonrasını anlatan görgü tanığı, Serhat Akgün, “Olay yerine geldiğimde yaralı insanları gördüm. Biz de onlara yardım etmeye çalıştık. Sağlık ekipleri geldi. Müdahale ettiler. 7 yaralı var. 2’sinin durumu ağırdı" dedi.



