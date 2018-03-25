Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Avcılar’da kontrolden çıkan araç takla attı: 2’si çocuk 7 yaralı

Avcılar’da kontrolden çıkan araç takla attı: 2’si çocuk 7 yaralı

Yaralılardan görüntü

Görgü Tanığı Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerinden görüntü
-Yaralılar Ambulansta görüntü
-Araçların çekilmesi
-Vatandaş Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yola girmek isterken refüje çarptı. Araç, arkadan gelen başka bir aracın da çarpmasıyla takla atarken kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay; Avcılar E-5 Beylikdüzü istikameti Türksan Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LD 6679 plakalı araç sürücüsü orta şeritten giderken, birden yan yola girmek istedi. Ani bir manevrayla yan yola sapan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Bu esnada arkadan gelen başka bir araç da duramayarak refüje çıkan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 LD 6679 plakalı araç takla attı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkarttıktan sonra tedavi için çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekicinin kazaya karışan araçları kaldırmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. “2’si ağır 7 yaralı var” Kaza sonrasını anlatan görgü tanığı, Serhat Akgün, “Olay yerine geldiğimde yaralı insanları gördüm. Biz de onlara yardım etmeye çalıştık. Sağlık ekipleri geldi. Müdahale ettiler. 7 yaralı var. 2’sinin durumu ağırdı" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı