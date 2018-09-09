Avcılar’da iş görüşmesinde rekor denemesi...400 iş insanı bir araya geldi Haberi

-İş insanlarından görüntü

-Görüşmelerden detaylar

-Handan Toprak Benli röportajı

-Helin Erdem röportajı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iş görüşmesinin dünya rekoru denemesinde 400 iş insanı bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu. Avcılar Belediyesi ,‘Kimse işsiz kalmasın, kimse sıkıntı çekmesin’ sloganıyla dev ekonomi buluşması düzenledi.

Avcılar Firüzköy Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksinde gerçekleştirilen buluşmada Genç Girişimciler ve Liderler Derneği Belçika Şubesi tarafından kırılan rekoru egale edilmeye çalışıldı. İş görüşmesinde rekor denemesi Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin verdiği startla başladı.

Etkinlik kapsamında daha önce 200 olan Türkiye rekoru Avcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen iş görüşmesinde 400’e çıktı. “Bu etkinlik bir toplumun ekonomik yaşamda silkinişi, moral ve motivasyon günüdür” İş görüşmesi rekor denemesine katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Bugün Avcılar Firüzköy Atatürk Stadyumunda iş insanları sahaya indi. Gün boyu kadın girişimciler, genç girişimciler, ilk defa iş hayatına atılanlar, iş hayatını geliştirmek isteyenler bu konuda tecrübesini paylaşmak isteyen herkes burada kartvizit değişimleri yapacaklar. Birbirleriyle tanışacaklar iş hayatına atılacak, geliştirecek ve daha iyi olmasını sağlayacak. Başkalarının tecrübelerini paylaşarak onların da daha iyi olmasını sağlayacak. Buradaki etkinlik bir toplumun ekonomik yaşamda silkinişidir, moral ve motivasyon günüdür. Birleşmiş Milletler Genç İnsanları burada bir rekor denemesi yapacaklar. Gün içinde bin 200 iş insanı burada kartvizit değişimi yapacak” dedi.

“Karşıdaki insanın sizinle ilgili düşüncelerini direk olarak görmek daha da netleştiriyor” İş insanlarıyla sohbet etmek için etkinliğe katılan Helin Erdem, “Çok güzel bir organizasyon bu duruma hiçbirimiz sahip olamıyoruz. Belki CV göndermek zorunda kalıyoruz. Bazen şirketlere gittiğimiz zaman erteleniyoruz, cevap alamıyoruz. Süreç uzadıkça umudumuzu yitiriyoruz. Burada en azından birebir cevap almak yada karşıdaki insanını sizinle olan düşüncesini direk olarak görmek daha da netleştiriyor” diye konuştu.



