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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Avcılar'da iş adamına lüks aracında silahlı saldırı

Avcılar'da iş adamına lüks aracında silahlı saldırı

Ambulanstan görüntü

Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Mermi Saldırı 

-Olay yerinden görüntü
-araçtan görüntü
-ekiplerin çalışması
-mermilerden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da iş adamı Turgay Çolakoğlu, lüks aracı ile iş yerinden çıktıktan sonra kendisini takip eden motosikletli kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda iş adamı aracının camından gelen parçalar ile yaralanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde bulunan özel bir üniversitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, ünlü iş adamı Turgay Çolakoğlu iş yerinden çıktıktan sonra bir motosikletli kişi tarafından takip edildi. İş adamı Çolakoğlu, aracı ile giderken şüpheli kişi yada kişiler art arda silah ile araca doğru ateş etti. Saldırı da aracın kapılarına ve camına mermi isabet etti. İş adamı Turgay Çolakoğlu ise camın kırılması ile bacağına gelen parçalardan dolayı yaralandı. Saldırı sonrasında iş adamı aracı ile üniversitenin bahçesine girdi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevrede geniş çaplı incelemelerine başladı.
Turgay Çolakoğlu'na saldıran şüpheli motosiklet ile kaçarken olayın yaşandığı yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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