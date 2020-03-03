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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Avcılar’da iki binanın çatı katı alev alev yandı

Avcılar’da iki binanın çatı katı alev alev yandı

Soğutma çalışmaları

Çatı Katı Polis Polis Ekipleri Trol 

-Çatının yanma anları
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da bir binanın çatı katında çıkan yangın yan binaya da sıçradı. İki binanın çatı katı katı alev alev yandı. Yangında can kaybı olmazken, binalarda oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Avcılar Tahtakale mahallesi Akpınar sokakta bulunan bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, yanındaki iki katlı binaya da sıçradı. Her iki binanın çatı katı alev alev yanma başladı.
Binalarda bulunan vatandaşlar panik halinde terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. (FT-ZA-
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