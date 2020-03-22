Avcılar’da gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

-Yaralanan genç detay

-Polis ekipleri detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar Denizköşkler sahilinde 19 yaşında bir genç, tartışma yaşadığı grup içerisinden bir genç tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay, saat 16.00’da Avcılar Denizköşkler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet K. (19) ile sahilde gezen bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç ile grup üyeleri arasında kavga yaşandı. Bunun üzerine grubun içerisinden bulunan Abdullah P. (16) yanında bulunan bıçak ile Mehmet K.’yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan genç 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Abdullah P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Konu ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.



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