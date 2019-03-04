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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar’da fenerli deprem farkındalık yürüyüşü havadan görüntülendi

Avcılar’da fenerli deprem farkındalık yürüyüşü havadan görüntülendi

Yürüyüşün havadan görüntüleri

Parmak Deprem Haftası Farkındalık Aktüel Basın Mensupları 

-Yürüyüş aktüel görüntüler
-Başkan adayı ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, deprem farkındalık yürüyüşü düzenledi İSTANBUL

- 17 Ağustos 1999 Depremi’nde İstanbul’da en çok yıkıma uğrayan Avcılar’da ‘Deprem Haftası’ nedeniyle AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un organizasyonu ile yürüyüş düzenlendi.
Yüzlerce kişi kafalarına taktıkları arama kurtarma fenerleri ile farkındalık için yürüdü. Yürüyüş havadan da görüntülendi. 1999 yılında kent genelinde en çok yıkıma uğrayan ilçelerden birisi Avcılar olmuştu. 1-7 Mart Deprem Haftası’nda bir farkındalık oluşturmak amacıyla Avcılar’da Marmara Caddesi’nde yürüyüş düzenlendi.
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un organizasyonu ile düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.
Düzenlenen yürüyüşte, deprem gerçeğine ve riskli yapılara dikkat çekildi. Vatandaşlar kendilerine dağıtılan arama kurtarma fenerlerini kafalarına takarak yürüyüşte Başkan Adayı Ulusoy ve AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan’a eşlik etti. Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Ulusoy, "Güzel Avcılarımız 1999 yılında acı bir olay yaşadı bir deprem yaşadı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Depremin ne zaman geleceği belli değil. Depremi önlemekte mümkün değil. Bizim burada yapacağımız depreme karşı tedbir almak. Sağlam ve fiziki manada her açından sağlam yapılar oluşturmak, güzel bir mimar çalışması yapmak. Tüm dünyada bu şekilde yapılıyor. Hatırlarsınız belki de Japonya çok ağır depremler yaşayan deprem kuşağında olan bir ülke aynı zamanda depreme karşı almış olduğu tedbirlerle zaten dünyada örnek olan ülkelerden birisi. Bu açıdan sürekli ben ifade ediyorum bizim depremle ne zaman karşılaşacağımız belli değil. Fakat biz bugün burada, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Cumhur İttifakının oluşturmuş olduğu bu güç bu enerji ile her konuya parmak basıyor. Diyoruz ki, belediyecilik farkındalıktır, belediyecilik halkın yararına, milletin faydasına her türlü adımı atmaktır. Şu anda deprem haftası içerisinde bulunuyoruz. Depremi yaşamış olduğumuz bu acı olayı tekrar bir daha hatırlamak istemiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbim'den rahmet diliyorum. Onlara birer Fatiha okuyalım. Depremde farkındalık oluşturmak için bir ışık yakmak manasında bu farkındalık organizasyonu düzenlendik” dedi.

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