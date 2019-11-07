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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar'da feci kaza... Okul bahçesindeki servis aracı minik öğrenciyi ezdi Haberi

Avcılar'da feci kaza... Okul bahçesindeki servis aracı minik öğrenciyi ezdi Haberi

Olay yerinden görüntü

Yaşam Mücadelesi Küçük Kız Polis Ekipleri Öğrenciler Servis Aracı 

-Servis aracının görüntüsü
-Velilerin ağlaması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan minik kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, saat 12:30 sıralarında Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana geldi. Servis sürücüsü H.Y. okul çıkışında öğrencileri almak için aracıyla birlikte bahçeye girdi. Bu sırada kantinden çıkan 9 yaşındaki Eylül M. servisin önüne atladı. Küçük kızı altına alan servis şöförü olayın şokuyla aracın aracını tekrar geriye hareket ettirdi. Bu sırada küçük kızın üzerinden tekrar geçen şoföre veliler ve öğrenciler büyük tepki gösterdi. Olayı gören veliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Servis sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Durumu ağır olduğu öğrenilen minik Eylül’ün yaşam mücadelesi sürüyor. (ÖFA
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