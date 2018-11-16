Avcılar'da fabrika yangını - İSTANBUL

- Fabrikadan detaylarAvcılar'da fabrika yangını - Küçük ev aletleri üreten bir firmanın boyahane kısmında çıkan yangın, hasara neden olduİSTANBUL (AA) - Avcılar'da küçük ev aletleri üretimi yapan firmanın boyahane bölümünde çıkan yangın, hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Güvercin Sokağı'ndaki küçük ev aletleri üreten firmanın boyahane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.Fabrikada hasara neden olan yangın sırasında dumandan etkilenen bazı çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.