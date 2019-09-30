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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Avcılar’da eğitime ara verilen okul havadan görüntülendi İzle

- Avcılar’da eğitime ara verilen okul havadan görüntülendi İzle

Havadan görüntü

Deprem Hasar Tespit Kullar Öğrenciler 

-okulda meydana gelen çatlaklardan detay
-okuldan detay
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Okulun dış cephesinde meydana gelen çatlaklar velileri tedirgin etti İSTANBUL

- İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitime bir gün süreyle ara verdi. Avcılar'da dış cephesinde ve kolonlarında meydana gelen çatlaklar yüzünden eğitime ara verilen okullar arasında yer alan Abdulkadir Uztürk Ortaokulu havadan görüntülendi. 26 Eylül günü Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışması yapılan okullardan 20’sinin az hasarlı, 9’unun ise ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti.
Ayrıca hasarlı okulların yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı da belirtildi. Bu okullarda biri olan Abdülkadir Uztürk Ortaokulu ise havadan görüntülendi. Depremden dolayı okulun dış cephesinde ve iç kısımlarında orta büyüklükte çatlaklar meydana geldiği görüldü.
Okul kapısında bekleyen veliler öğrencilerin geleceği hakkında yetkililerden bilgi istedi. Okulun yan tarafında bulunan ve aynı ismi taşıyan ilkokulda yarından itibaren öğrencilerin derslerine devam edeceğini öğrenen veliler ise tepki gösterdi. Sınıfların yetersizliği ve binanın şartları göz önüne alındığında bu durumu kabul etmeyen veliler tepki gösterdi. Boşaltılan okul ise havadan görüntülendi. (ECI-EG-
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