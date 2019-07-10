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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar'da E-5'de takla atan otomobil kamerada

Avcılar'da E-5'de takla atan otomobil kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kazanın ardından araçtan çıkarılan sürücü olay yerini terk etti İSTANBUL

Kamera Güvenlik Kamerası Yön Tabelası Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Avcılar’da D-100 karayolunda bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçarak ters döndü. Kazadan sonra sürücü araçtan çıkarak olay yerinden kaçarken olay güvenlik kamerasını böyle yansıdı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Avcılar’dan Beylikdüzü istikametinde giderken gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndü. Kazanın ardından aracın içindeki sürücü olayı görüp gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Daha sonra sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaşamadı. Sürücünün bulunması yönünde çalışmalar devam ediyor. Kaza anı kamerada Avcılar- Beylikdüzü istikametinden saat 20:30 sıralarında gerçekleşen kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndüğü görülüyor. Vatandaşların kaza sonrası yaşadığı panik ve araca doğru koşmaları ise böyle yansıdı. (ECI-ÖFA
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