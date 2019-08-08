Avcılar’da duvarı olmayan ev havadan görüntülendi

-Duvarı yıkılan evden görüntü

-Kepçenin çalışması

-röportaj

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yanında bulunan evlerin duvarı olmadığı ortaya çıktı. En üst kattaki evin içi olduğu gibi görülürken, binanın ilginç görüntü havadan görüntülendi. Olay, Merkez Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın yıkımı ile yaşandı. Yaklaşık 40 yıllık binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması ile yan tarafta bulunan evin en üst katındaki 2 dairenin duvarı olmadığı diğer bina ile ortak duvar kullanıldığı öğrenildi. Şehir dışında tatilde olan ev sahipleri büyük şaşkınlık yaşarken, diğer binanın yıkımını yapan müteahhit ise duvarı olmayan evlere yeni duvar öreceğini söyledi.



Duvarı olmayan evin ilginç görüntüsü drone ile havadan da görüntülendi. "40 senedir yeni fark edildi durum" Yıkım firması Mahmut Avşar, “Bu binanın duvarına yandaki binanın duvarı üstüne sıva yaparak oturtmuşlar. 40 senedir yeni fark edildi durum. Ev sahiplerinden birisi tatilde diğer burada. Burada olan ev sahibinin evinin duvarını yaptık” dedi.



