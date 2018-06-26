Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Avcılar’da doluya karşı battaniye ve kilimli önlem İzle

Avcılar’da doluya karşı battaniye ve kilimli önlem İzle

Vatandaşlar röp.

Kilimli Dolu Yağışı Şiddetli Yağış 

-Battaniye ve kilimlere sarılan araçlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Şiddetli yağmur ve dolu yağışı uyarısı sonrası Avcılar’daki araç sahipleri ve galericiler araçlarını battaniye, kilim ve naylon brandalara sararak önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı sonrası vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını naylon brandaya sararken bazıları ise battaniye ve kilimle örttü. "Araçlarımızı doludan korumak için battaniye ve kilimlerle örttük" Aracını doludan korumak için naylon branda ile sardığını ifade eden Galerici Mehmet Çetin, “Meteorolojinin yaptığı şiddetli yağmur ve dolu uyarısı sonrası araçlarımızı kilim, battaniye ve naylon brandalarla örttük. Kendimizce önlemler aldık” dedi.
Araçları battaniyeyle sardığını ifade eden Ali Yılmaz ise, “Daha önceki yağışlarda araçlarımız doludan dolayı maddi hasar gördü. O yüzden şimdi araçlarımızı naylon brandalarla sararak önlem aldık” diye konuştu.
(EK- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı