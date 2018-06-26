Avcılar’da doluya karşı battaniye ve kilimli önlem İzle

-Battaniye ve kilimlere sarılan araçlar

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Şiddetli yağmur ve dolu yağışı uyarısı sonrası Avcılar’daki araç sahipleri ve galericiler araçlarını battaniye, kilim ve naylon brandalara sararak önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı sonrası vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını naylon brandaya sararken bazıları ise battaniye ve kilimle örttü. "Araçlarımızı doludan korumak için battaniye ve kilimlerle örttük" Aracını doludan korumak için naylon branda ile sardığını ifade eden Galerici Mehmet Çetin, “Meteorolojinin yaptığı şiddetli yağmur ve dolu uyarısı sonrası araçlarımızı kilim, battaniye ve naylon brandalarla örttük. Kendimizce önlemler aldık” dedi.

Araçları battaniyeyle sardığını ifade eden Ali Yılmaz ise, “Daha önceki yağışlarda araçlarımız doludan dolayı maddi hasar gördü. O yüzden şimdi araçlarımızı naylon brandalarla sararak önlem aldık” diye konuştu.

(EK- ÖY-

