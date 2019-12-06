Avcılar’da depremde minaresi yıkılan camide yeni gelişme Haberi

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( İSTANBUL -DRONE)- Karot örnekleri sonuçları çıkan cami İstanbul Valiliği’nden alınacak kararı bekliyor İSTANBUL



- Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Cami’nin karot sonuçlarının valiliğe gönderildiği öğrenildi. Cami, alınacak karar ile birlikte akıbetini bekliyor. Geçtiğimiz 26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik korkutan depremin ardından, Avcılar’da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Cami’sinin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Deprem sonrası minaresi yıkılan caminin geri kalan parçaları da ekipler tarafından kontrollü olarak sökülmüştü. Aradan geçen zamanda karot örnekleri alınan caminin sonuçlarının belli olduğu öğrenildi. Camiyle ilgili karot örneklerinin müftülük aracılığıyla İstanbul Valiliği’ne ulaştırıldığı bilgisine ulaşıldı. Cami ibadete halen kapalı tutulurken yanından her gün geçen binlerce insan metrobüsü ve otobüsü kullanıyor. E-5 kenarında yıllardır bulunan cami sonuçlarının açıklanmasını ve akıbetini bekliyor. Öte yandan caminin son hali drone ile havadan da görüntülendi.



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