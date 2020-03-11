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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

olay yeri

Bebek Çöp Konteyneri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yeni Doğmuş Bebek 

-sağlık ekiplerinin çalışmaları
-bebek ve çöp konteyneri
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da bir çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu. Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan bir vatandaş yeni doğmuş bebek buldu. Bebeği çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde bulan vatandaş durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin kontrollerini yaparken polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. (ÖY-
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