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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı

Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı

Güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem Kamera Cami Minaresi Mobese Mobese Kameraları 


- İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul'da yaşana deprem sırasında Avcılar'da merkezde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, minarenin yıkılma anı mobese kameralarına yansıdı.
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