Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı

- İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul'da yaşana deprem sırasında Avcılar'da merkezde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, minarenin yıkılma anı mobese kameralarına yansıdı.
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