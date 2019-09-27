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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Avcılar’da bir kısmı yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı

Avcılar’da bir kısmı yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı

drone görüntüsü

Deprem Cami Minaresi 

-Cami avlusu
-Yıkılan minare
-Genel detay

( İSTANBUL )- Bir kısmı yıkılan minare havadan görüntülendi İSTANBUL

- Deprem nedeniyle Avcılar'da yıkılan cami minaresinin enkazı kaldırıldı. Bir kısmı yıkılan minare ve kaldırılan enkaz havadan görüntülendi. Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından Avcılar’da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Gece saatlerinde yıkılan minarenin enkazı ekipler tarafından kaldırıldı. Caminin ibadete kapalı olduğu görüldü.
Caminin diğer minaresi ile ilgili denetleme çalışmasının süreceği öğrenilirken, caminin ibadete açılıp açılmayacağı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Yıkılan minarenin bir kısmı ve kaldırılan enkaz havadan görüntülendi.
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