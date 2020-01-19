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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Avcılar’da bar sahibi kafasına sıkarak intihar etti

Avcılar’da bar sahibi kafasına sıkarak intihar etti

- caddeden detay

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

-- Polisten detay
-- yakınları detay
-- ambulans detay
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da bir bar sahibi, henüz bilinmeyen bir sebeple mekanında tabanca ile kafasına sıkarak intihar etti. Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan bir barda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir barın ortağı olduğu öğrenilen Sırrı Göçmen, mekana gelerek henüz bilinmeyen bir sebeple yanında getirdiği tabancaya kafasına sıkarak intihar etti. Silah sesini duyan çalışanlar, Sırrı Göçmen’in kendini vurduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kanlar içinde olan Sırrı Göçmen’e müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Göçmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, mekanda incelemelerde bulundu. Barın önüne gelen yakınları Göçmen'in ölüm haberiyle yıkıldı. Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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