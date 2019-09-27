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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Avcılar'da banka soygunu - İSTANBUL Haberi

Avcılar'da banka soygunu - İSTANBUL Haberi

- Banka önünden görüntüler - Olay yeri incelemenin gelmesi - İlçedeki bir banka şubesine girerek yaklaşık 30 bin lirayı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldıİSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir banka şubesine giren silahlı kişi, yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtı.D - 100 yan yoldaki bir banka şubesine giren şüpheli, görevlileri silahla tehdit ederek veznedeki parayı istedi.Yaklaşık 30 bin lirayı aldıktan sonra hızla uzaklaşan şüphelinin yakalanması için bankanın güvenlik görevlisi silahla ateş etti.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, banka şubesi ve çevredeki güvelik kamerası görüntülerini inceleyerek olay yerinden yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Güvenlik Görevlisi Akalan Kamera Banka Şubesi 

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