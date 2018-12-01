Avcılar'da altyapı çalışmasında önce doğalgaz, ardından bu sorusu delindi

-Fışkıran sular

-Çalışmalardan detaylar

-Röp

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar’da altyapı çalışması sırasında önce doğalgaz, ardından bu sorusu delindi. Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. Caddede altyapı çalışması yapan iş makinesi, doğalgaz borusuna zarar verdi. Olay nedeniyle çevredeki bazı binalara doğalgaz verilemedi. Hasar giderilmeye çalışılırken bu kez de su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular dışarı fışkırırken, o anlar kameralara yansıdı. Mahallede yaşanan üst üste kazalar, vatandaşları da isyan ettirdi. Yapılan çalışmalarla borulardaki hasarlar giderildi ve mahalledeki binalara tekrar doğalggaz verilmeye başlandı. (DG-ÖFA

