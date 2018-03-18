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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Avcılar'da 3 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Haberi

Avcılar'da 3 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Haberi

Patenli gençlerin gürüntüsü

Bild Kamera 

-Trafiğin görüntüsü
-Genel detay

( İSTANBUL )- Kamerayı görünce eliyle işaret yapıp gülümsedi İSTANBUL

- Avcılar E5 Karayolunda 3 patenli genç trafikte seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Kameraları fark eden bir çocuğun gülmesi dikkat çekti. Avcılar E5 Karayolu'nda patenli 3 genç bir otomobile tutunarak ilerledi. 3 genç, akan trafikte dakikalarca otomobilin peşinde ilerleyerek adeta tehlike saçtı. Kendini çeken kamerayı gören bir gencin ise eliyle işaret yapıp gülümsemesi dikkat çekti. 3 gencin trafikte yürekleri ağza getirdiği o onlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 gencin trafikte seyir halinde olan bir otomobilin arkasına ve yanlarına tutunarak ilerlediği görülüyor. Bir süre sonrada otomobilden ayrıldıkları görülüyor.
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