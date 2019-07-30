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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
'Avcı Kız' operasyonunda 99 şüpheli adliyede

'Avcı Kız' operasyonunda 99 şüpheli adliyede

şüphelilerin görüntüsü

Sosyal Medya Gece Kulübü Emniyet Müdürlüğü Avcılık Genç Kadın 

-detay

( ANKARA ) "Avcı Kız" operasyonunda 99 şüpheli adliyede ANKARA

- Başkentte sosyal medya üzerinden kadınları kullanarak tanıştırdıkları kişileri tuzağa düşüren ve anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen "Avcı Kız" operasyonunda gözaltına alınan 125 şahıstan 99'u adliyeye sevk edildi. 26 kişi, emniyetteki sorguları ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Avcı Kız" adını verdikleri, genç kadınları kullanıp, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 ay süren çalışmalar yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, kadınların yeni tanıştıkları erkeklerle eğlence merkezlerinde buluştuğu, mekanlarda fazla hesap çıkarılarak dolandırıldığı, ödeme yapmak istemeyenlerden silah tehdidi ile tahsilat yapıldığı belirlendi. 28’i kadın 99 şüpheli adliyede Şüphelilerden 26'sı, emniyetteki sorguları ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 1 haftalık gözaltı sürelerinde işlemleri tamamlanan 28'i kadın 99 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler, emniyet müdürlüğünden çıkarılıp araçlara bindirilerek Ankara Adliyesine götürüldü. Şüphelilerin savcılıkta sorguları sürüyor.
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