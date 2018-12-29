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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Avanak Avni heykeli bulundu

Avanak Avni heykeli bulundu

şahsın çıkışı ve araca bindirilmesi

Uyuşturucu Karikatür Karikatürist Hırsız Polis Ekipleri 

-heykelin görüntüsü
-Kadıköy belediyesi başkanı Aykurt Nuhoğlu ile röportaj
-Detaylar
-fotoğraflar

( İSTANBUL )- Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı İSTANBUL

- Ünlü karikatürist Oğuz Aral’ın karakterlerinden biri olan Avanak Avni’nin çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şişli Kuştepe'de bulunan heykel, belediye ekiplerine teslim edildi. Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın çizdiği karakterlerden Avanak Avni'nin heykeli, 2 hafta önce Kadıköy'de yerinden sökülerek çalınmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri heykeli çalan kişiyi tespit etti. Zanlının Şişli'de bir evde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından dün akşam Şişli'de gözaltına alındı. Gökmen T.'nin evinin girişinde bulunan heykeli ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak Kadıköy Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Avanak Avni heykelinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuğumuzu kaybetmiş gibiydik. Tekrar gelmesinin burada anlamı ayrı. Emniyet güçlerine teşekkür ediyorum ciddi bir görev yaptılar. Herhalde genç bir öğrencinin görüp ihbar etmesiyle Kuştepe’de bulunmuş. Kadıköy kendi evladını kazanmış gibi oldu. Heykel şimdi atölyeye gidecek bakımı yapılacak, zannediyorum en kısa zamanda eski yerinde olacak. İnsanlar özlüyorlardı, arayıp soruyorlardı, buranın bireyi gibiydi. Oğuz Aral da sanırım çocuğuna kavuşmanın keyfini yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.
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