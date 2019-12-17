Ava giderken avlandı...Arkadaşının tüfeğinden çıkan saçma ile göğsünden yaralandı

-YARALININ İNDİRİLMESİ

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur A. (28), arkadaşının tüfeğinden çıkan saçma ile kazayla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Merkeze bağlı Köroğlu Köyü'nde ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıkan Onur A. Arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmanın isabet etmesi sonrası göğsünden yaralandı. Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altunay’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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