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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ava çıkanlara 'Balon balığı' uyarısı - ANTALYA

Ava çıkanlara 'Balon balığı' uyarısı - ANTALYA

Ava çıkanlara "Balon balığı" uyarısı - ANTALYA - Ava çıkanlara "Balon balığı" uyarısı - Balon balıklarından görüntüler Ava çıkanlara "Balon balığı" uyarısı - Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: - "Balon balıkları av malzemelerine zarar veriyor, oltadaki balıkları hemen yiyor. Ağları dişleriyle parçalıyor" - "İnsanlar kontrolsüz şekilde balon balığını eline alırsa parmaklarını koparırANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ava çıkan balıkçılara balon balığı uyarısında bulundu.Gökoğlu, yaptığı açıklamada, balon balığının insanlar açısından tehlike oluşturmadığını ancak diğer balık türleri için riskli olduğunu belirtti.
Balon balıklarının tekneyi yemediğini ancak oltaya zarar verdiğini bildiren Gökoğlu, dün Konyaaltı sahilinde balon balığının misinaları kopardığını aktardı.Balon balığının etini tüketmenin yasak olduğunu dile getiren Gökoğlu, şunları kaydetti:"Balon balıkları av malzemelerine zarar veriyor, oltadaki balıkları hemen yiyor. Ağları dişleriyle parçalıyor. İnsanlar kontrolsüz şekilde balon balığını eline alırsa parmaklarını koparır. Zaten etinin tüketilmesi yasak. Karaciğer ve yumurtalıklarında zehir içeriyor. Yaz döneminde zehri artıyor. Tüketilirse çok tehlikeli. Geçen sene Alanya'da zehirlenme vakası oldu, kişi bir süre felçli gibi yattı. Onun için balık avına çıkacaklar dikkatli olmalı."Gökoğlu, balon balıklarının popülasyonunun çok arttığını dile getirdi.

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