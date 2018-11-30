Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü Haberi

-Akşehir Devlet Hastanesi Acil servisi ve Morg’undan görüntüler



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Akşehir İlçesinde meydana gelen olayda 1 kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay, Yeni mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki Ali Kırkuşu’ya ait müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kırkuşu (28), eniştesi Süleyman G. (22) ve eniştesinin ağabeyi Turgut G. (25) ile konuştuğu sırada av tüfeği ile vuruldu. Olayın ardından Turgut G, ağır yaralı olan Ali Kırkuşu’nu otomobil ile Akşehir Devlet Hastanesi acil servisine getirerek bırakıp kaçtı. Ali Kırkuşu, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, olay sırasında evde bulunan Süleyman G, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Polis ekipleri, kaçan Turgut G’nin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili soruşturma ve kaçan Turgut K’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (CF-FM-

