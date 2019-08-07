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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti Haberi

Av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti Haberi

Av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunan şahsın görüntüsü

Polis Sağlık Ekibi Polis Merkezi İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Polisin ikna çalışmalarından görüntü
-Polisin silahı alırken görüntüsü
-Detaylar

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde av tüfeği ile intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı TOKİ 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. N.E isimli şahıs; yüksek bir tepeye çıkarak av tüfeği ile intihar edeceğini söyledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. N.E ile uzun süre konuşup ikna etti. Av tüfeğini polis ekiplerine teslim eden N.E ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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