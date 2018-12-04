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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Bild Hasanlar Sağlık Ekipleri 

-Yaralı şahsın ambulansa bildirilmesinden detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'da bir şahıs temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı. Olay, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2305 sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin. A (65) isimli şahıs av tüfeğini temizlerken kazayla ateş alması sonucu omzunda yaralandı. silah seslerinin duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Emin A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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