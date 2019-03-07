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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Av. Şeyma Döğücü Regaip Kandili'ni Sancaktepeli vatandaşlarla birlikte kutladı

Av. Şeyma Döğücü Regaip Kandili'ni Sancaktepeli vatandaşlarla birlikte kutladı

Camiden görüntü

Başkan Adayı 3 Aylar Hatıra Fotoğrafı Allah Kandil 

-Cemaatten görüntü
-Hastaneden görüntü
-Hastalardan görüntü
-Başkandan görüntü
-Kandilleşme
-Başkanla röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Regaip Kandili vesilesiyle Sancaktepeli vatandaşların kandilini kutladı. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, 3 ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili’nde Sancaktepelilerin kandilini kutladı. Önce Yunus Emre Mahallesi’ne giderek Merkez Cami’ye uğradı. Burada yatsı namazı sonrası vatandaşlara hoş bir sürpriz yaparak hem kandillerini kutladı hem de kandil simidi dağıttı.
Cami çıkışı bir anda başkan adayını karşısında gören cemaatte teşekkür ederek Döğücü’nün kandilini kutladı. Hastaları da ziyaret etti Av. Şeyma Döğücü daha sonrasında hastaları ziyaret etmek üzere Şehit İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil bölümüne uğradı. Kapının önünde vatandaşlara tek tek kandil simidi dağıtan Döğücü, hem vatandaşların kandilini kutladı hem de hastalara ve yakınlarına ‘acil şifalar’ temennisinde bulundu. Bazı hastalarda Av. Şeyma Döğücü’yle hatıra fotoğrafı çektirdi. “Bu mübarek ayların ülkemize, milletimize, ilçemize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum“ Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlarla daha farklı manevi iklimlerde buluştuklarını dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü “Bugün Ramazan-ı Şerif’imizin habercisi olan mübarek üç aylarımızın başlangıcı olan Regaip Kandilimizi idrak ettik. Bu mübarek ayların, bu mübarek iklimin ülkemize, milletimize, ilçemize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bu güzel manevi iklimi bizde ülkemizde hissederek yaşarız. Bugün bu vesileyle vatandaşlarımıza daha farklı manevi iklimlerde ulaştık. Kandil simitlerimizi dağıttık. Kandillerini kutladık. Rabbim bize seçimlerimizi de bu demokratik ortamda, sağlık sıhhatle ve huzur içinde tamamlamayı ve tekrarlarına ulaşmayı nasip etsin“ diye konuştu.

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