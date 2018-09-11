Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Av bayii değil cephanelik

Av bayii değil cephanelik

baskından görüntü

Cephane Kamera Ruhsatsız Silah Cephanelik Havai Fişek 

-av bayiinde yapılan aramalar
-ele geçirilenler
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Av bayiinin sahibi polislikten ihraç edilmiş bir şahıs çıktı İSTANBUL

- Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin av bayiine yaptığı baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirdi. Adeta cephaneliği andıran av bayinin sahibinin ise 2011 yılında polislikten ihraç edilen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Fatih G. olduğu anlaşıldı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında Tuzlada'ki bir av bayiinde çok sayıda silah olduğunu belirledi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, av bayiine baskın düzenledi.
Yapılan baskında, 30 tane faturasız ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 500 tane çeşitli silahlara ait şarjör, 13 bin tane mermi, ruhsatlı ve ruhsatsız toplam 20 silah, binlerce av fişeği ve havai fişek ele geçirildi. Av bayinin sahibin ise 2011 yılında polislikten ihraç edilen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Fatih G. olduğu anlaşıldı.Öte yandan baskın anı kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin operasyonu ve ele geçirilen çok sayıda silah görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 YaralıYolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 Yaralı
Çiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni GörüntülerÇiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı