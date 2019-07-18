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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
ATV ile gezi ölümle bitti

ATV ile gezi ölümle bitti

-Hastane önü detayları

( SİVAS ) SİVAS

Ağır Yaralı Direksiyon 


- Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde meydana gelen ATV kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Suşehri ilçesine yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Kavşut köyünde meydana geldi. Kazada; Nurettin Uzun (66) ATV ile yayla gezisi dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybederek cami avlusu duvarına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, aracın arka kısmında oturan Mevlüt Uzun 59 ağır yaralandı. Yaralı, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun, burada yapılan müdahalelerin ardından Sivas’a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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