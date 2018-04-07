ATSO seçimlerini Mevcut Başkan Davut Çetini'in kırmızı listesi kazandı

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinde kırmızı listeyle yarışan Mevcut Başkan Davut Çetin, 111 meclis üyeliğinden 78’ini kazandı. ATSO hizmet binasında gerçekleşen seçimlerde 49 sektörde 10 binin üzerinde üye sandık başına gitti. 276 meslek komitesi üyesi ve 111 meclis üyesinin belirlendiği seçimlerde sakin bir ortamda yapıldı. Mevcut Başkan Davut Çetin kırmızı listeyle, başkan adayı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ise Turkuaz listeyle yarıştı. Saat 17.00’da tamamlanan oy kullanma işleminin ardından başkan adayları hizmet binasının bahçesinde sonuçları beklemeye başladı.

Sandıkların açılmasıyla beraber meslek komitesinden zaferle ayrılan gruplar büyük sevinç yaşadı. Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO mevcut Başkanı Davut Çetin, 111 meclis üyeliğinden 78’ini alarak başkanlık yarışında bir adım öne geçti. Başkan adayı Ali Bahar, kendi 2. Meslek grubundan çıktı. 2 günlük itiraz süresinin ardından önümüzdeki hafta içerisinde 111 ATSO Meclis üyesi toplanarak, meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegelerini belirleyecek. Oy sayım sonuçlarının resmi olmayan sonuçlarının belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulunan mevcut başkan Davut Çetin, “Seçim sonuçları saat 18.00 gibi açıklanır demiştim. Saat 17.55 ve şuanda sandıkların yüzde 95’i bitti. 49 gruptan grup sayısını saymadım ama 111 meclis üyeliğinden, 78 meclis üyeliğini aldım. Bundan sonra süreç devam edecek. Önümüzdeki hafta sanıyorum sandıklara çok fazla itiraz yoktur. Cuma ya da cumartesi günü yönetim kurulumuzu belirler, seçimi tamamlarız. Antalya’ya hayırlı olsun. Ben çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çok özverili çalıştılar” dedi.

Bu seçimlerin birinci hamlesi, 7 gün sonra ikinci hamlesi gerçekleşecek. Dolayısıyla şuan bunu bekliyoruz. Bundan sonrası atık matematiğe kalıyor. Şimdi çekilip matematik çalışmaya başlayacağız. Bence iş barışı için son derece güzel bir seçim gerçekleşti. Bütün katılımcıların tamamına teşekkür ederim. Önemli olan Antalya’nın bu seçimleri demokratik biçimde çözmesidir” şeklinde konuştu.



